Politieke crisis Malta om moordzaak journalist

De Maltese regering is in een crisis gestort door recente aanhoudingen in de zaak rond de dood van journalist Daphne Caruana Galizia. De stafchef van premier Joseph Muscat, Keith Schembri, en de minister van Toerisme Konrad Mizzi stapten dinsdag op vanwege de zaak. De minister van Economische Zaken Christian Cardona zette zichzelf op non-actief, omdat hij zaterdag werd verhoord.

Cardona zegt niets met de zaak te maken te hebben. Een woordvoerder van de minister laat weten dat het besluit is genomen „in nationaal belang”. Schembri is volgens politiebronnen ook verhoord in de zaak. Galizia schreef geregeld over politici en corruptie en daarbij kwamen de namen van Schembri en Mizzi vaak naar voren.

Vorige week werd zakenman Yorgen Fenech opgepakt vanwege betrokkenheid bij de dood van Galizia. Maandag kreeg een tussenpersoon in de zaak gratie nadat hij informatie had gegeven.