Politiek crisis escaleert op Malediven

In de eilandstaat Malediven is de noodtoestand uitgeroepen tijdens een escalerende machtsstrijd tussen de regering van president Yameen Abdul Gayoom en de oppositie. De regering in de hoofdstad Malé heeft het bevel van het hooggerechtshof om een reeks oppositieleiders vrij te laten genegeerd. Maandag is de noodtoestand voor vijftien dagen uitgeroepen.

Eind afgelopen week waren er botsingen tussen politie en aanhangers van de oppositie. De voornaamste rivaal van de president is Mohamed Nasheed die gevangen was gezet, maar in 2016 als patiënt naar Engeland mocht en daar politiek asiel aanvroeg.

De Malediven bestaan uit bijna 1200 koraaleilanden ten zuidwesten van India die verspreid liggen over 90.000 vierkante kilometer Indische Oceaan. Veel eilandjes zijn luxe vakantieverblijven. Het totale landoppervlak van deze eilandrepubliek van bijna 400.000 inwoners is slechts 300 vierkante kilometer.