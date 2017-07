Politiechef weg na doodschieten Australische

De politiechef in Minneapolis (Minnesota) heeft vrijdag op aandringen van de burgemeester van de stad ontslag genomen. De laatste had geen vertrouwen meer in haar functioneren nadat de Australische Justine Damond door een agent was doodgeschoten.

De ongewapende Damond overleed vorig weekend nadat een agent haar door het raam van een politieauto had neergeschoten. De vrouw was in haar pyjama naar het voertuig gelopen nadat ze zelf de politie had gebeld. Ze vermoedde dat een aanranding plaatsvond in haar buurt. Het voorval leidde tot ophef in Australië, de Australische premier Malcolm Turnbull eiste opheldering.

De burgemeester zei geen vertrouwen meer te hebben dat Janee Harteau het korps nog verder kan leiden. Ook de inwoners van Minneapolis hebben het vertrouwen in haar verloren, stelt de burgemeester.