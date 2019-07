Politiechef Sri Lanka vast om aanslagen

De Sri Lankaanse politie heeft twee voormalige topfunctionarissen opgepakt vanwege de bloedige aanslagen op paaszondag. De autoriteiten verwijten het duo nalatigheid in de aanloop naar het terroristisch geweld.

Het gaat om de geschorste politiechef Pujith Jayasundara en Hemasiri Fernando, die een topfunctie bekleedde op het ministerie van Defensie. Ze zouden ernstig tekort zijn geschoten nadat inlichtingen waren binnengekomen over plannen van extremisten om aanslagen te plegen.

Procureur-generaal Dappula de Livera had eerder al gemeld dat er voldoende grond is om de voormalige topfunctionarissen te vervolgen. Hen kan „ernstige misdaden tegen de menselijkheid” ten laste worden gelegd, schreef De Livera aan de waarnemend politiechef.

De aanslagen in Sri Lanka hebben het leven gekost aan 258 mensen. Moslimextremisten konden zich op 21 april opblazen in kerken en hotels, hoewel de autoriteiten in de eilandstaat door buurland India waren gewaarschuwd.

Fernando stapte na de aanslagen op. Jayasundara weigerde dat en zit nog steeds in zijn ambtswoning. De politiechef verklaarde eerder dat de president hem had gevraagd de verantwoordelijkheid voor de gemaakte fouten op zich te nemen en zijn ontslag in te dienen. Hij zou dan worden beloond met een diplomatieke post.