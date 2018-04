Politiechef Slowakije toch weg

De chef van de politie in Slowakije is de laan uitgestuurd door premier Peter Pellegrini en moet volgende maand vertrekken. Tienduizenden Slowaken hadden eerder deze maand het vertrek geëist van Tibor Gaspar omdat ze het onderzoek naar de moord op de onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde niet vertrouwen. De journalist schreef onder meer over corruptie op het hoogste politieke niveau.

De minister van Binnenlandse Zaken Tomas Drucker had de politiechef de hand boven het hoofd gehouden. Maar Drucker kondigde maandag zelf zijn aftreden aan om de boel in zijn land tot bedaren te brengen.

De moord op de 27-jarige Kuciak en diens vriendin eind februari veroorzaakte een politieke crisis in het land. Tot dusver is er in verband met deze zaak nog niemand in staat van beschuldiging gesteld.

De demonstranten die het ontslag van Gaspar eisten, willen de garantie dat er iemand wordt aangesteld die volstrekt onpartijdig onderzoek gaat doen naar de dood van Kuciak.