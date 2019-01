Politiechef: Keulen is het Wilde Westen

De chef van de politie in Keulen, Uwe Jacob, heeft genoeg van het geweld dat motorbendes plegen. Jacob zei woensdag tegen de pers: „Dit hier is het Wilde Westen, midden in de straten van Keulen wordt met zeer zware vuurwapens geschoten, alsof we in het Wilde Westen zijn, zo wordt hier in het rond geschoten.” Het is volgens de politiechef een wonder dat er nog geen doden zijn gevallen.

De politiecommissaris sprak na weer een schietpartij, afgelopen vrijdag vlakbij het centraal station. Het vuurwapengeweld wordt volgens de politie gepleegd door motorbendes. In Noord-Rijnland-Westfalen domineren in het zuidwestelijke gebied langs Rijn (het ‘Rheinland’) vooral de Hells Angels en meer naar het noordoosten in het industriële Ruhrgebied de Bandidos. Volgens de politie is echter de daadkracht van de Hells Angels afgenomen en proberen de Bandidos daarvan te profiteren.

Jacob stelt dat de criminele bendes nog maar weinig overeenkomsten hebben met motorbendes van vroeger. „Sommige van deze criminelen hebben niet eens een motorfiets.”