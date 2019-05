Politiechef Cyprus weg wegens seriemoorden

Na het opstappen van de Cypriotische minister van Justitie Ionas Nikolaou in de zaak van de seriemoordenaar op het toeristeneiland is nu ook de hoogste politiechef Zacharias Chrysostomou ontslagen. Dat heeft het bureau van president Nikos Anastasiades vrijdag meegedeeld.

Cyprus is al enkele weken in de ban van deze schokkende zaak. Een 35-jarige legerofficier heeft bekend vijf vrouwen uit Azië en Roemenië en twee van hun jonge dochters om het leven te hebben gebracht. Tot dusver zijn vier lijken geborgen. De verdachte vertelde dat hij de slachtoffers leerde kennen via een datingsite.

De politie kreeg veel kritiek omdat ze de verdwijning van de vrouwen onvoldoende serieus heeft genomen.