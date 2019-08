Politiebureau Hongkong belegerd na arrestatie

Honderden mensen hebben een politiebureau belegerd in Hongkong. De politie vuurde in de wijk Sham Shui Po traangas af om de menigte uiteen te drijven, bericht de plaatselijke krant South China Morning Post.

De circa 300 betogers eisten de vrijlating van een man die was opgepakt in de buurt van het politiebureau. Hij had volgens de politie tien laserpennen bij zich. Dat soort apparaten zijn tijdens recente protesten gebruikt om agenten mee te beschijnen. Daardoor zijn volgens de politie ook gewonden gevallen.

Nieuwe demonstratie in Hongkong

Betogers buiten het politiebureau schenen met lasers naar binnen en zouden ook vernielingen hebben aangericht. De krant schrijft dat agenten dinsdagavond meerdere demonstranten tegen de grond werkten.

De opgepakte man bevond zich overigens niet in het politiebureau. Hij was overgebracht naar een ziekenhuis omdat hij zich niet lekker voelde.