Politiebescherming Belgische viroloog om extreemrechtse dreiging

De Vlaamse viroloog Marc Van Ranst krijgt sinds drie weken politiebescherming. Volgens de lokale politie hadden extreemrechtse sympathisanten „tastbare plannen om schade aan te richten”, vertelt Van Ranst in een interview met het blog Techmag.

De viroloog, die in Nederlandstalig België enorm populair is en veel op tv verschijnt waar hij geen blad voor de mond neemt, wordt op Twitter vaak aangevallen door allerlei mensen met een andere mening. Ook zegt hij elke dag berichtjes via e-mail of Twitter te ontvangen die gaan van „beledigingen tot en met bedreigingen”.

De lokale politie Mechelen-Willebroek was op de hoogte van de dreigementen uit extreemrechtse hoek en patrouilleert in de buurt van zijn woning in Willebroek. „Dat is de prijs die je betaalt. Mijn gezin is dat gewoon. Ik ben blij dat er aandacht aan wordt besteed”, zegt hij.