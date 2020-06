Politieagent in New York geschorst na wurgincident

Een politieagent uit New York is zondag (lokale tijd) geschorst na een wurgincident tijdens de arrestatie van een zwarte man. Politiechef Dermot Shea sprak in een tweet over een „verontrustend” incident. Het onderzoek loopt nog.

De politie bracht een bodycam-video naar buiten en er waren ook video-opnames van een telefoon van een voorbijganger. De video’s lijken te laten zien dat de politieman een illegale wurggreep gebruikte op de man.

De 35-jarige arrestant raakte gewond en werd zondagochtend (lokale tijd) naar het ziekenhuis gebracht , meldde de New York Times. Bij het incident waren verschillende politieagenten aanwezig. De arrestatie is onder meer gedaan vanwege verstoring van de openbare orde. De stad New York heeft vorige week een wet aangenomen die het gebruik van wurggrepen verbiedt en bestraft.

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, tijdens een politie-operatie in Minneapolis op 25 mei, zijn er in het hele land massale protesten geweest tegen racisme en politiegeweld. Steden en staten hebben politiehervormingen aangekondigd, zoals de afschaffing van controversiële praktijken zoals wurggrepen.

Floyd overleed nadat een blanke politieagent minutenlang met zijn knie op de nek van de 46-jarige drukte.