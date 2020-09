Politieagent doodgeschoten in Londen

Een politieagent is in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten bij een politiebureau in Londen. De BBC schrijft dat een man werd gefouilleerd op het bureau, toen hij een wapen tevoorschijn trok en op de agent en zichzelf schoot.

Er is nog geprobeerd de agent te redden, maar hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Britse politie laat weten dat een 23-jarige man is opgepakt. Ook hij heeft een schotwond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of het om de schutter gaat.

Agenten hebben zelf niet geschoten, benadrukt de politie. Britse politiemensen dragen doorgaans ook geen vuurwapens.

De Britse regering heeft geschokt gereageerd op het voorval. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel sprak over een „treurige dag voor het land”.