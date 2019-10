Politieactie tegen demonstranten Hongkong

De politie van Hongkong is zondag opgetreden tegen demonstranten. Er werd traangas ingezet en geschoten met rubberen kogels. Ook werd de wapenstok gebruikt. Er zijn geen berichten over gewonden. Wel zijn er tientallen aanhoudingen verricht.

Ondanks de aanvankelijk stromende regen gingen opnieuw tienduizenden actievoerders zonder toestemming de straat op. Dat gebeurde onder meer in het financiële district in het centrum en op het schiereiland Kowloon, maar ook elders in de stad.

Veel betogers droegen een masker, hoewel dat sinds vrijdag is verboden. De protestmarsen verliepen in eerste instantie vreedzaam, maar allengs veranderde de sfeer. Radicale demonstranten wierpen barricades op en staken pallets of kartonstapels in brand. Ook bekogelden ze de agenten met benzinebommen en stenen en richtten vernielingen aan bij onder meer banken en bedrijven die betrekkingen onderhouden met China. De chaos duurde tot in de avonduren.

Uit angst voor nieuwe ongeregeldheden hielden veel winkeliers hun deuren gesloten. Evenals zaterdag bleven de meeste metrostations dicht. De politie adviseerde de bewoners van de voormalige Britse kroonkolonie thuis te blijven. In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van Peking op de autonome stadstaat.