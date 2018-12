Politie zoekt mogelijke handlangers Chekatt

Na de dood van de vermoedelijke aanslagpleger Chérif Chekatt in het Franse Straatsburg zoekt de politie naar mogelijke medeplichtigen. De politie wil weten of de 29-jarige schutter tijdens zijn ontsnapping werd geholpen, zei anti-terreuraanklager Rémy Heitz, vrijdag in Straatsburg.

Chekatt werd donderdagavond tijdens een vuurgevecht met de politie gedood. Hij wordt ervan verdacht dinsdagavond in het centrum van Straatsburg in de buurt van een kerstmarkt het vuur te hebben geopend op omstanders. Door de terroristische aanslag kwamen drie mensen om het leven, een ander slachtoffer is hersendood.

In verband met de zaak zitten nog zeven mensen vast. Daaronder zijn vier familieleden van Chekatt. Twee personen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden.