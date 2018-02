Politie ziet grond voor zaak tegen Netanyahu

De Israëlische politie heeft dinsdagavond na onderzoek van ruim een jaar verklaard dat er genoeg aanwijzingen zijn om premier Benjamin Netanyahu te verdenken van het aannemen van steekpenningen, het plegen van fraude en het schenden van vertrouwen.

De procureur-generaal, Avichai Mandelblit, moet nu beslissen of hij tot rechtsvervolging zal overgaan. Israëlische media wijzen erop dat dit nog niet zeker is, omdat Netanyahu Mandelblit aan zijn baan heeft geholpen.

De verdenkingen tegen Netanyahu hebben betrekking op twee zaken. In de zogenoemde Zaak 1000 wordt Netanyahu ervan verdacht cadeaus te hebben ontvangen ter waarde van 1 miljoen sjekel (240.000 euro) van twee zakenlieden in ruil voor gunsten. De cadeaus bestonden onder meer uit dure champagne, sigaren en juwelen.

Belastingvrijstelling

De zakenlieden in kwestie zijn Hollywoodmagnaat Arnon Milchan en de Australische miljardair James Packer. Netanyahu zou zich ter wille van Milchan hard hebben gemaakt voor een wet die Israëliërs in het buitenland bij terugkeer in Israël enkele jaren belastingvrijstelling biedt. Door deze wet zou Milchan enkele honderdduizenden euro’s in eigen zak kunnen houden. De wet ging echter niet door omdat de toenmalige minister van Financiën, Yair Lapid, erop tegen was.

De premier zou Milchan verder geholpen hebben bij het verkrijgen van visa voor de VS en bij het bevorderen van zijn belangen op de Israëlische televisiemarkt. Ook verdenkt de politie Netanyahu ervan de Indiase zakenman Ratan Tata, een partner van Milchan, te hebben geholpen. Het is nog onduidelijk hoe Netanyahu de belangen van Packer zou hebben bevorderd.

Kranten

Zaak 2000 heeft betrekking op de gesprekken tussen Netanyahu en de zakenman Arnon Mozes, eigenaar van het dagblad Yediot Ahronot. De krant zou positiever over Netanyahu schrijven, als de premier ervoor zou zorgen dat de verspreiding van de belangrijkste concurrent van deze krant zou worden beperkt. Dat is het dagblad Israel Hayom, dat gratis bij winkelcentra wordt uitgedeeld en dus de verkoopcijfers van Yediot Ahronot negatief beïnvloeden. De deal ging echter niet door.

Netanyahu, die alle aantijgingen ontkent, is sinds de affaire ruim een jaar ging spelen verscheidene keren verhoord als verdachte in deze twee zaken.

De premier hield dinsdagavond een speech op de televisie waarin hij de aantijgingen verwierp. Hij zei dat het enige wat hem interesseert de belangen van Israël zijn. Hij beloofde dat zijn regering door zal gaan van Israël „een technologische, militaire en economische mogendheid” te maken.