Politie zet traangas in bij terugkeer Bemba

De Congolese oppositieleider Jean-Pierre Bemba is teruggekeerd in zijn vaderland. Hij werd verwelkomd door een grote schare supporters. Volgens getuigen zette de politie in de buurt van het vliegveld en in de wijk Limete traangas in om de menigte op afstand te houden en de weg vrij te maken voor de auto met de voormalig krijgsheer erin.

Bemba (55) zat tien jaar in Scheveningen in de gevangenis. Het Internationaal Strafhof (ICC) veroordeelde hem wegens oorlogsmisdaden, maar in hoger beroep volgde begin juni verrassend vrijspraak. Woensdag landde hij op het vliegveld van Kinshasa. Tienduizenden mensen juichten hem daar en op weg naar het centrum van de hoofdstad toe of probeerden een glimp van hem op te vangen. Velen droegen T-shirts, hoedjes of dassen met zijn beeltenis.

Bemba is van plan namens zijn partij MLC mee te doen aan de presidentsverkiezing op 23 december. Hij wordt als kansrijk gezien voor de opvolging van Joseph Kabila. Deze is sinds 2001 aan de macht in de Democratische Republiek Congo. Zijn wettelijk laatste termijn liep al in 2016 af, maar hij wil van geen wijken weten en stelde de stembusgang steeds uit.

Uiterlijk 8 augustus moeten de presidentskandidaten zich hebben aangemeld bij de kiesraad. Behalve Bemba, die in 2006 verloor van Kabila, worden ook Felix Tshisekedi en Moise Katumbi goede kansen toegedicht. De laatste, voormalig provinciegouverneur en zakenman, leeft al twee jaar in ballingschap in België. Hij arriveert vermoedelijk vrijdag maar loopt het risico te worden gearresteerd wegens een veroordeling voor vastgoedfraude.