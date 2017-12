Politie wordt gek van kerstcadeau kleuter

De politie in het Duitse Sulzbach had eerste kerstdag flink te lijden van een cadeautje dat een zesjarig meisje had gekregen. Met haar gloednieuwe gsm belde de kleuter liefst negentien keer het alarmnummer van de politie.

Negentien keer hoorde de alarmcentrale een kinderstem en even zo vaak gingen de politiemedewerkers uit van een noodgeval. Omdat de telefoontjes die de centrale telkens naar het gsm-nummer pleegde onbeantwoord bleven, spoorde de politie de eigenaar van de telefoon op: de moeder van het meisje.

De gulle moeder werd opgedragen haar dochter toch vooral iets van de bediening van de telefoon bij te brengen. Normaal gesproken kan een valse noodoproep aan de politie leiden tot een aanklacht.