Politie: Weense terrorist wilde munitie kopen in Slowakije

De bij de terroristische aanslag in Wenen doodgeschoten dader was eerder in beeld bij de Slowaakse politie toen hij munitie probeerde te kopen in dat land.

Dat zei een woordvoerster van de politie woensdag tegen tv-nieuwszender TA3. In een bericht op zijn officiële Facebook-pagina benadrukte het politiebureau van Bratislava echter dat de wapens die in Wenen werden gebruikt niet uit Slowakije kunnen komen.

„De Slowaakse politie ontving in de zomer informatie dat verdachte personen uit Oostenrijk munitie probeerden te kopen in Slowakije”, aldus de verklaring. „Maar ze slaagden er niet in de aankoop te realiseren.” De informatie werd onmiddellijk doorgestuurd naar de politie in Oostenrijk. De politie wil geen verdere informatie geven om het onderzoek in Oostenrijk niet in gevaar te brengen.

In de afgelopen jaren zijn wapens met Slowaakse registratienummers herhaaldelijk gebruikt bij terroristische aanslagen en andere misdrijven in Europa. De Duitse politie trof vorig jaar bij invallen ook illegale wapens van Slowaakse oorsprong aan. Al in de zomer van 2015 heeft Slowakije zijn wetgeving aangescherpt om de aankoop van illegale wapens te voorkomen.