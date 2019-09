Politie vuurt traangas af op betogers Hongkong

De politie van Hongkong heeft zaterdag traangas afgevuurd om duizenden betogers te verspreiden. De actievoerders gingen de straat op nadat pro-Chinese groepen enkele van de zogenoemde ‘Lennon Walls’ met protestboodschappen tegen de regering in de door China bestuurde stad hadden neergehaald. Sommige betogers gooiden met benzinebommen en zetten barricades in brand in het district Tuen Mun.

Tientallen aanhangers van Peking sloopten enkele grote mozaïeken met kleurrijke post-it-memo’s waarin werd opgeroepen tot democratie en waarin de vermeende Chinese inmenging in de voormalige Britse kolonie aan de kaak wordt gesteld.

Het is het zestiende weekend op rij dat er geprotesteerd wordt in Hongkong. De demonstranten eisen een onafhankelijk onderzoek naar het geweld door de politie, amnestie voor de meer dan duizend opgepakte actievoerders en minder bemoeienis van China.