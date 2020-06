Politie VS schiet knielende man dood

Een 22-jarige ongewapende man is in de Amerikaanse staat Californië doodgeschoten terwijl hij geknield op de grond zat. Het incident gebeurde in de stad Vallejo, terwijl momenteel in de hele VS wordt gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme

Het slachtoffer was volgens Amerikaanse media donderdag een Latijns-Amerikaanse man die probeerde te vluchten voor een overval op de vestiging van een drogisterijketen. De politieman die schoot verwarde de hamer die het slachtoffer in zijn zak had met een vuurwapen, aldus de autoriteiten.

In zijn vlucht voor de overval, rende Sean Moterrosa richting een auto waarmee kort daarvoor een politiewagen was geramd. Hij stopte plotseling en ging op zijn knieën zitten met zijn handen boven zijn middel. Een politieman dacht de kolf van een vuurwapen te zien, zag hem als een gevaar en schoot vijf keer vanuit zijn patrouillewagen. Moterrosa werd een keer geraakt en overleed ter plekke.

Justitie en politie zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen vanwege het gebruik van dodelijk geweld.