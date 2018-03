Politie VS pakt gewapende leraar op in school

De politie heeft woensdag in de Amerikaanse plaats Dalton in de staat Georgia een 53-jarige leraar gearresteerd die zich met een wapen had verschanst in een leeg lokaal. Ze kwam volgens een woordvoerder in actie na berichten over een schietpartij in de Dalton High School. Deze werd onmiddellijk ontruimd. Een scholier raakte in de haast weg te komen gewond aan een enkel. Er vielen geen andere slachtoffers.

De lokale krant Daily Citizen meldde dat de opgepakte Randal D. ten minste één kogel heeft afgevuurd. Dat zou zijn gebeurd toen de rector de verdachte vroeg de deur van het klaslokaal te openen en hem binnen te laten. Na het schot alarmeerde hij meteen de politie.

Over de toestand van de leraar en wat hem heeft bewogen is nog geen informatie verstrekt. Het verhoor is nog niet afgerond. De politie bevestigde wel dat de arrestant met een handvuurwapen door een buitenraam heen heeft geschoten. Hij had vermoedelijk niet de bedoeling iemand te raken.

D. gaf maatschappijleer en geschiedenis. Behalve zijn baan op school werkte hij sinds jaar en dag als sportverslaggever voor de lokale radio. Over de geschiedenis van het American footballteam van Dalton High schreef hij twee boeken.