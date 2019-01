De politie in de Amerikaanse staat Louisiana jaagt op een 21-jarige man die vijf mensen zou hebben doodgeschoten. Dat gebeurde in Livingston en Ascension, twee buurcounty’s ten oosten van de hoofdstad Baton Rouge.

In Livingston werden drie mensen doodgeschoten en in Ascension twee. Het motief van de schutter is niet bekend. Volgens Amerikaanse media gaat het om Dakota Theriot die dezelfde achternaam draagt als de slachtoffers in Ascension.