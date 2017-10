Politie VS jaagt op schutter

De politie in de Amerikaanse staat Maryland is een klopjacht begonnen op een man die verdacht wordt van twee schietpartijen. Daardoor zijn zeker drie mensen om het leven gekomen en twee andere gewond geraakt, aldus Amerikaanse media.

Bij de eerste schietpartij in de plaats Edgewood zou de 37-jarige man drie collega’s hebben doodgeschoten en twee anderen hebben verwond. Dat gebeurde in een park bij het bedrijf waar zij werken. De aanleiding voor de schietpartij woensdagochtend (lokale tijd) is niet duidelijk.

De man wordt ook verdacht van een schietpartij kort daarna in de plaats Wilmington, ongeveer 85 kilometer verderop in de buurstaat Delaware. De schutter zou in Wilmington wonen. Het is niet bekend of daar slachtoffers zijn.