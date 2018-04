Politie VS doorzoekt scholen na schietpartij

De Amerikaanse autoriteiten hebben vanwege de dodelijke schietpartij in Nashville (Tennessee) scholen in het gebied doorzocht. Ook worden de plaatsen beveiligd waar schoolbussen stoppen. De maatregelen zijn bedoeld om te zorgen dat scholieren en medewerkers veilig naar school kunnen.

De politie maakt nog steeds jacht op de man die zondag grotendeels naakt vier mensen doodschoot bij een horecazaak in Nashville. De vermeende schutter, Travis Reinking, is volgens de politie vermoedelijk nog steeds gewapend. Hij sloeg zondag op de vlucht nadat een man zijn geweer had afgepakt. De 29-jarige man die het vuurwapen greep, zei dat hij zichzelf niet als een held ziet. „Ik wilde gewoon in leven blijven”, stelde hij.

De autoriteiten hadden vier vuurwapens van Reinking vorig jaar al in beslag genomen. Dat gebeurde nadat hij was aangehouden bij het Witte Huis. De lokale krant The Tennessean bericht dat de wapens vervolgens zijn overdragen aan de vader van Reinking, die ze volgens de autoriteiten teruggaf aan zijn zoon.