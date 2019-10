Politie voor raadsel na vondst doden

In een pand van een pakketdienst in Duitsland zijn twee doden gevonden en de politie weet niet waar de twee mannen aan zijn overleden. Elders in het gebouw werd later ook nog een zwaargewonde man ontdekt.

Het gaat om een pand van het bedrijf Hermes in de plaats Haldensleben in de deelstaat Saksen-Anhalt. In de nacht van maandag op dinsdag werd het lichaam van een 58-jarige man ontdekt die onwel was geworden en ter plaatse was overleden. Dinsdagmiddag werd in een transportvoertuig in het bedrijf een 45-jarige man levenloos aangetroffen. Hij zat op de bestuurdersplaats. In beide gevallen is de doodoorzaak nog onduidelijk.

In de nacht van dinsdag op woensdag waren ongeveer 120 brandweerlieden bezig met onderzoek. Het bedrijf is ontruimd. De politie gaat voorlopig uit van een samenloop van omstandigheden maar sluit niet uit dat er andere oorzaken zijn, aldus Duitse media woensdag.