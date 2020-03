Politie Vlaamse kust stuurt dagjesmensen weg

Dagtoeristen die aan de Vlaamse kust willen uitwaaien ,riskeren te worden weggestuurd door de lokale politie. De politiezone Westkust, die het gebied rond De Panne, Koksijde en Nieuwpoort beheert, controleert bij de afritten van de E40 en langs andere toegangswegen en sturen toeristen uit eigen land, Nederlanders en zelfs eigenaren van een vakantiewoning weg.

De maatregel is genomen naar aanleiding van de grote drukte aan de kust de afgelopen dagen. In Vlaanderen zijn wegens het coronavirus „niet-essentiële verplaatsingen” tot 6 april verboden. „Zelfs als mensen van Knokke komen om hier een wandeling te maken, sturen we ze terug. Iedereen moet echt in zijn eigen woonplaats blijven”, zegt een politiewoordvoerder.

De burgemeester van Knokke-Heist, graaf Leopold Lippens, heeft zijn gemeente zelfs tot 30 april op slot gezet. Woensdag haalde hij nog uit naar de vele Nederlanders die de afgelopen dagen naar het kustgebied zijn afgezakt. „Zolang we hier in ons land in een gevaarlijke coronacrisis verkeren, zijn Nederlanders absoluut niet welkom in onze gemeente”, zei hij.