Politie vindt vermiste jongen bij huiszoeking om kinderporno

De Duitse politie heeft een 15-jarige jongen aangetroffen tijdens een huiszoeking bij een man die verdacht wordt van het bezit van kinderporno. De jongen zat verstopt in een kast en was meer dan twee jaar vermist.

De tiener werd gevonden in een woning in Recklinghausen en zou destijds zijn weggelopen bij een woongroep in het naburige Oer-Erkenschwick, vlakbij Dortmund. Volgens de politie ziet het er niet naar uit dat de jongen tegen zijn wil werd vastgehouden. „Er zijn aanwijzingen dat hij zich daar al lange tijd vrijwillig heeft opgehouden”, zegt een politiewoordvoerder.

De 44-jarige bewoner is aangehouden. Tijdens de doorzoeking was ook een 77-jarige man in de woning aanwezig. Vermoedelijk gaat het om de vader van de verdachte, die daar ook zou wonen.