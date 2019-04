Politie vindt explosieven in stad Sri Lanka

De Sri Lankaanse politie heeft vrijdag in samenwerking met paramilitaire specialisten en legereenheden explosieven gevonden bij een huiszoeking in het stadje Sammanthurai, in het district Ampara in de Oostelijke Provincie. Volgens de lokale media zijn zeven personen gearresteerd.

Op beelden van de digitale zender Newsfirst is een grote hoeveelheid materiaal te zien waarmee bommen kan worden gemaakt. Ook lagen er verscheidene jerrycans met brandstof, ontstekingsmechanismes en een drone. Enkelen van de vele agenten houden een zwarte vlag met witte tekens omhoog, mogelijk een symbool van Islamitische Staat. Deze terreurorganisatie zit mogelijk achter het bloedbad dat tijdens Pasen werd aangericht in een aantal hotels en kerken.

In Sainthamaruthu, iets verderop, werd vrijdag een ontploffing gemeld. Ook werd er geschoten. Een zegsman van de politie vertelde Newsfirst dat het vuurgevecht ontstond bij een inval in een pand dat mogelijk werd gebruikt voor het fabriceren van bomvesten.

Helpdesk

Sri Lankaanse moslims hebben het traditionele vrijdaggebed massaal gemeden. Hun moskeeën werden bewaakt door gewapende agenten en speurhonden, uit vrees voor represailles tegen de islamitische geloofsgemeenschap.

Verscheidene gebedshuizen bleven vrijdag helemaal dicht, nadat de regering had aangedrongen op een „blijk van solidariteit” met de katholieke kerken. Die moeten de deuren gesloten houden totdat de veiligheidssituatie is verbeterd. Veel moslims gaven gehoor aan de oproep thuis te bidden.

Op de luchthaven bij Colombo heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een helpdesk ingericht. Daar kunnen Nederlanders terecht met vragen over hun terugreis naar Nederland vanuit Sri Lanka. Op de helpdesk is, op gezette tijden, iemand van de Nederlandse ambassade aanwezig.