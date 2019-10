Politie vervangt gestolen fiets van jarige

De politie in Milaan heeft zich van haar beste kant laten zien nadat de nieuwe fiets van een zesjarig jongetje al direct op zijn verjaardag was gestolen. Het rijwiel werd deze week ontvreemd terwijl het kind op school zat. De moeder belde de politie, die bij het zien van het wanhopige ventje meteen geld inzamelde en een nieuw exemplaar kocht.

Maar bij deze goede daad bleef het niet, schrijft de krant Corriere della Sera zaterdag. De agenten hingen aan de fiets ook nog een briefje in een poging het vertrouwen van het jongetje in de wereld te herstellen. „Iemand heeft geprobeerd je dag te verpesten, maar dat is niet gelukt”, schreef de politie. „De wereld behoort niet toe aan degenen die stelen, maar aan de rechtvaardigen en fatsoenlijken als jij.”

Zijn moeder was geraakt. „Dit was een geweldige ervaring voor mijn zoon. Voor het eerst besefte hij dat kwaad bestaat en dat ouders hem niet overal tegen kunnen beschermen.” Maar volgens haar was hij ook erg ontroerd door het mooie en gulle gebaar en wil hij nu later misschien zelf wel bij de politie.