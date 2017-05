Politie verspreidt foto van Abedi met koffer

De Britse politie heeft maandag een foto vrijgegeven waarop Salman Abedi op de dag van de bomaanslag in Manchester loopt te zeulen met een blauwe koffer. De politie vraagt het publiek wie hem daar in de dagen voor de aanslag mee heeft gezien.

Door de bomexplosie aan het eind van een concert van het Amerikaanse popidool Ariana Grande in de Manchester Arena op 22 mei kwamen 22 mensen om het leven. De politie probeert de laatste gangen van Abedi na te gaan en is vooral benieuwd waar hij tussen 18 en 22 mei is geweest. Ook als mensen de koffer ergens vinden, wil de politie dat weten. Zij drukt de mensen op het hart voorzichtig te zijn en afstand te bewaren, ook al is de inhoud van de koffer waarschijnlijk niet gevaarlijk.