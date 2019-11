Politie verhoort nu pas verdachte brand Kyoto

De Japanse politie heeft voor het eerst de verdachte kunnen horen van de dodelijke brand in een animatiestudio in Kyoto, waardoor in juli 36 doden vielen. De verdachte Shinji Aoba liep zelf ernstige brandwonden op en was nu pas aanspreekbaar voor de recherche.

De 41-jarige Aoba heeft bekend dat hij de aanval heeft gepleegd en zei te verwachten dat hij de doodstraf krijgt. De brand in de anime-studio was het dodelijkste misdrijf in Japan in bijna twintig jaar.

Aoba is nog altijd niet formeel aangehouden. Dat gebeurt als de artsen zeggen dat hij in staat is om gevangen te worden genomen.