‘Politie verergert trauma bij verkrachting’

Duizenden Britse aangiften van verkrachting worden door de slachtoffers ingetrokken omdat ondervragingen door de politie hun trauma verergert. Dat concluderen onderzoekers in Londen.

Uit hun onderzoek kwam naar voren dat in 58 procent van de zaken die zij bekeken de slachtoffers hun aanklacht hadden ingetrokken. In 29 procent ging de politie niet tot actie over terwijl het in 3 procent van de gevallen tot een veroordeling kwam. Deskundigen vinden dat politie een andere manier moet vinden om slachtoffers te benaderen.

In het onderzoek, het Londense verkrachtingsoverzicht, werd het verloop van 500 zaken die in april 2016 bij de politie werden aangegeven bekeken.