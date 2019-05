Turkije zegt de leider te hebben aangehouden van de grootste mensensmokkelbende in Europa. Het gaat om een Irakees, aldus lokale media woensdag.

De mensensmokkelaar liep tegen de lamp bij een grote actie van de autoriteiten. Bij invallen in vier provincies arresteerde de Turkse politie bij elkaar 25 mensen. De smokkelaars brachten migranten van Griekenland naar Italiƫ maar ook naar andere Europese landen. Per persoon brachten zij minstens 5000 euro in rekening.