Politie treedt op bij demonstraties in Parijs

De Franse politie heeft zaterdag meer dan honderd mensen gearresteerd en traangas afgevuurd tijdens demonstraties van de zogenoemde gele hesjes. Ook trad de politie op tegen zwart gemaskerde demonstranten die een klimaatmars in de stad verstoorden.

De eerste opstootjes vonden rond 10.00 uur plaats bij station Saint-Lazare waar een onaangekondigde demonstratie plaatshad van gele hesjes. Agenten zetten traangas in. Ook op Place de la Madeleine liepen de spanningen op. Op de Champs-Elysées gooiden enkele demonstranten met voorwerpen naar de politie, die dit met traangas beantwoordde. Halverwege de middag had de politie 137 arrestaties verricht.

De gele hesjes kwamen voor de 45e opeenvolgende zaterdag in actie. De beweging begon in november met protesten tegen geplande verhogingen van de benzineaccijns, maar is nu in het algemeen gekant tegen het hervormingsbeleid van de regering van president Emmanuel Macron.

Tijdens de klimaatbijeenkomst waren er enkele confrontaties tussen de politie en gemaskerde demonstranten die in de mars waren geïnfiltreerd. Zij wierpen barricades op, staken vuilnisbakken en een motor in brand en gooiden verf over de voorzijde van een bankgebouw. Ook hier reageerde de politie met traangas.

De autoriteiten hadden zaterdag 7500 agenten ingezet om indien nodig in te grijpen bij een drietal manifestaties. Naast de betoging voor het klimaat en het protest van de gele hesjes werd er ook betoogd tegen de aangekondigde pensioenhervormingen van president Macron.