Politie: ‘terroristisch incident’ in Londen

De Britse autoriteiten beschouwen de vermeende explosie in de metro van Londen als een „terroristisch incident”. Meerdere mensen raakten gewond, bevestigde de politie. Die kon nog niet zeggen wat de oorzaak was van de brand in een Londense metrotrein.

Getuigen en Britse media spreken over een ontploffing in een trein, waardoor meerdere mensen brandwonden opliepen. Ook zouden passagiers gewond zijn geraakt in het gedrang na de vermeende explosie.

Een getuige zei tegen de BBC dat passagiers na het incident in blinde paniek probeerden te vluchten. „Er lagen mensen op de vloer. Ze struikelden over elkaar heen terwijl ze probeerden zo snel mogelijk weg te komen”, zei de man. „Veel mensen huilden of stonden te trillen.”