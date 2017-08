Politie Sydney voorkomt twee aanslagen

Twee verdachten die ervan verdacht worden een aanslag op een internationale vlucht van Etihad Airways vanuit Australië te hebben voorbereid, waren ook van plan om een tweede aanslag te plegen. Ze wilden giftig gas onder een mensenmassa verspreiden, zo maakte de Australische politie vrijdag bekend.

De politie spreekt over een „geavanceerd plan.” Een van de mannen had zijn nietsvermoedende broer een explosief, verpakt als vleesmolen meegegeven. De instructies voor de bom kwamen van Islamitische Staat, de broer kwam er echter niet mee aan boord. Het andere plan voor het gifgas was nog niet ver uitgewerkt, aldus de autoriteiten.

De politie en de anti-terreureenheid arresteerden eind juli vier terreurverdachten. Ze werden gearresteerd na invallen in de voorsteden Lakemba, Surry Hills, Wiley Park en Punchbowl.