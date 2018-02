Politie staakte onderzoek latere kerkschutter

De Amerikaanse autoriteiten hebben in 2013 een kans laten liggen om de latere kerkschutter Devin Kelley te vervolgen voor verkrachting. Hij schoot vorig jaar 26 mensen dood in Sutherland Springs. Eerder ontstond al commotie omdat de man ondanks een veroordeling toch meerdere vuurwapens kon kopen.

Lokale media berichten dat een vrouw in 2013 melding had gemaakt van het vermeende seksueel misbruik. Ook de ex-vrouw van Kelley deed in een schriftelijke verklaring een boekje open over zijn gewelddadige gedrag. ,,Hij heeft me gedurende een jaar geslagen, verstikt, geschopt en gewaterboard’’, stelde ze volgens de krant San Antonio Express-News.

De politie zou het onderzoek hebben gestaakt omdat het vermeende slachtoffer plots niet meer bereikbaar was. Een rechercheur liet drie voicemails achter en stuurde haar een brief met het verzoek contact op te nemen. Een militaire rechtbank had Kelley in 2012 al veroordeeld voor huiselijk geweld. Hij kon later alsnog vuurwapens kopen, omdat de luchtmacht had nagelaten dat door te geven aan de burgerlijke instanties.