Politie Sri Lanka vreest nieuwe aanslagen

De autoriteiten in Sri Lanka waarschuwen voor nieuwe aanslagen. Daarbij worden mogelijk een busje en extremisten vermomd als militairen ingezet, schrijft een hoge politiemedewerker in een memo.

„Er kan een nieuwe golf aanslagen plaatsvinden”, citeert Reuters maandag uit de brief. Extremisten zouden vijf doelwitten in het vizier hebben voor aanslagen op zondag en maandag, onder meer in de stad Batticaloa. Het is onduidelijk wanneer de memo is geschreven. Er zijn zondag in elk geval geen nieuwe aanslagen gepleegd.

De Sri Lankaanse autoriteiten hebben strenge veiligheidsmaatregelen genomen na het bloedbad op eerste paasdag. Toen vielen honderden doden bij zelfmoordaanslagen op hotels en kerken. Meerdere ministers en oppositieleden bevestigen dat ze zijn geïnformeerd over de nieuwe dreiging.