De Sri Lankaanse politie heeft vrijdag in samenwerking met legereenheden explosieven gevonden bij een huiszoeking in Sammanthurai, in het district Ampara in de Oostelijke Provincie. Volgens de lokale media zijn zeven personen gearresteerd.

In Sainthamaruthu, iets verderop aan de kust, is een ontploffing gemeld. Ook werd er geschoten.