Politie sluit terreur bij gijzeling niet uit

De politie houdt er rekening mee dat de man die maandag een vrouw gijzelde in Keulen een terroristisch motief had. De gijzelnemer zou tijdens de gijzeling hebben gezegd dat hij bij Islamitische Staat (IS) hoorde, zeiden de autoriteiten tijdens een persconferentie. Hij zou ook de vrijlating van een Tunesische vrouw hebben geëist.

De man gooide een molotovcocktail bij een snackbar naar binnen en hij gijzelde een vrouw in de apotheek van het centraal station. In de apotheek trof de politie blauwe campinggasflesjes die met plakband aan elkaar waren bevestigd. Ook werd er brandversneller gevonden. Op het lichaam van de man waren ook gasflesjes bevestigd. De man wordt verdacht van poging tot moord en mishandeling.

De dader is vermoedelijk een 55-jarige Syriër met een verblijfsvergunning die sinds 2016 in Duitsland verblijft. Zijn paspoort of identiteitsbewijs is gevonden in de apotheek, maar er is nog geen honderd procent zekerheid. De man is herhaaldelijk aangehouden voor diefstal en drugsgerelateerde delicten.

De gijzelnemer raakte door het ingrijpen van de politie zwaargewond en moest worden gereanimeerd. De gijzelaar, een vrouw, liep volgens de politie slechts lichte verwondingen op. Een veertienjarig meisje liep brandwonden op door de brandbom. De molotovcocktail zette de sprinklerinstallatie aan bij de snackbar, waarna de man naar de apotheek vluchtte en daar zijn gijzeling begon.

Speciale politie-eenheden vielen de gijzelnemer aan toen hij benzine over de gegijzelde vrouw goot en haar in brand wilde steken. Hij werd meerdere keren geraakt.

De massale politie-inzet zorgde voor chaos op het drukste station van Duitsland waar dagelijks 280.000 reizigers via het spoor reizen. Het treinverkeer rond Keulen lag uren plat, maar de beperkingen zijn inmiddels opgeheven.