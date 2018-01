Politie slaags met demonstranten in Honduras

In Honduras hebben agenten en soldaten ingegrepen tijdens protesten van oppositieaanhangers, die boos zijn vanwege de omstreden uitslag van de presidentsverkiezing eind vorig jaar. Bij de onlusten kwam zeker een persoon om het leven.

Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie opende de militaire politie het vuur op demonstranten in Saba, die wegen blokkeerden en met stenen gooiden. Naast een dode raakte een andere man gewond. Volgens een woordvoerder van de regering wordt het incident onderzocht. Hij zei dat twaalf arrestaties zijn verricht. Daarnaast raakten drie agenten en een militair gewond.

Bij eerdere onlusten kwamen meer dan twintig mensen in het land om het leven. De onrust ontstond nadat lang onduidelijk was wie de presidentsverkiezing eind november had gewonnen. Uiteindelijk is zittend president Juan Orlando Hernández tot winnaar verkozen. De oppositie meent dat er is gesjoemeld en spreekt van fraude.