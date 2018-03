Politie: Skripals mogelijk al thuis vergiftigd

De met zenuwgas vergiftigde Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia kwamen waarschijnlijk thuis in aanraking met de dodelijke stof. Dat zei de Britse politie woensdagavond. De hoogste concentratie gif is volgens de politie gevonden bij de deur van het huis van Sergej Skripal in het Engelse Salisbury. Het onderzoek richt zich nu vooral op de locatie in en rond het huis.

Skripal en zijn dochter Joelia werden op 4 maart bewusteloos op een bank in het centrum van Salisbury gevonden. De Britse politie gaat ervan uit dat ze vergiftigd zijn met het in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgas novitsjok. Beide liggen sindsdien in kritieke maar stabiele toestand in een ziekenhuis.

Rusland ontkent elke verantwoordelijkheid voor de aanval. Desondanks hebben 26 landen over de hele wereld uit protest Russische diplomaten uitgewezen.