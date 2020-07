Politie Seattle gaat protestzone ontruimen

De politie in het Amerikaanse Seattle gaat een ‘autonome zone’ in de stad ontruimen die demonstranten enkele weken geleden in de stad hadden ingericht. Dat gebeurt nadat burgemeester Jenny Durkan de zone tot illegale bijeenkomst had verklaard. Volgens de politie is sprake van geweld in en rond de protestzone, heerst er wetteloosheid en zal woensdag worden ingegrepen.

De actievoerders deden mee aan de massale protesten in de VS tegen politiegeweld en racisme na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in Minneapolis. Ze bezetten een deel van een wijk Capitol Hill. De politie trok zich daar op 8 juni terug en sindsdien is sprake van de autonome zone.

Onder anderen president Donald Trump sprak er schande van dat de lokale autoriteiten toelieten hoe een deel van de stad door actievoerders werd bezet.

Burgemeester Durkan riep de demonstranten afgelopen week zonder succes op te vertrekken. Dat was kort nadat bij een schietincident in de zone een dode en een gewonde waren gevallen. Toen politiemensen naar de plek toe wilden, hielden demonstranten hen onder dreiging met geweld weg bij de plek.