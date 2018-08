Politie schikt met agent met zwarte voorouders

Een blanke Amerikaanse agent krijgt omgerekend ruim 55.000 euro, nadat hij claimde door collega’s gepest te worden toen hij erachter kwam dat hij Afrikaanse voorouders heeft. De man was een rechtszaak begonnen tegen het korps. Daarin is een schikking getroffen, meldt zijn advocaat.

Agent Cleon Brown uit Hastings in de staat Michigan kwam er in 2016 door een DNA-test achter dat hij 18 procent Afrikaans is. Toen zijn collega’s dat hoorden, begon het getreiter, meldt CNN. ‘Black lives matter’, werd gefluisterd als ze hem passeerden. Ook werd hij Kunta genoemd, verwijzend naar karakter Kunta Kinte uit de roman "Roots" over een Afrikaanse slaaf. En met kerst kreeg hij een zwarte kerstman cadeau, met op de baard ‘18 procent’ geschreven.

Vanwege de regeling mag Brown niet meer voor de overheid in Hastings werken. Naast de vergoeding, krijgt hij tot eind oktober nog salaris overgemaakt.