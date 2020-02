Politie schiet verdachte in been in Drachten

De politie heeft donderdagavond in Drachten een man in zijn been geschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde op de Lavendelheide, tijdens de arrestatie van de man in verband met een lopend rechercheonderzoek.

De politie deed vanwege dat onderzoek ook doorzoekingen in zeventien panden in Drachten en in andere plaatsen in Friesland, Groningen en Drenthe. In totaal zijn tien verdachten aangehouden.

Omdat de politie alle panden goed wil onderzoeken, wordt een deel van de doorzoekingen vrijdag bij daglicht gedaan. De panden worden bewaakt om sporen veilig te stellen. Meer informatie kon de politie nog niet geven.