Politie schiet messentrekker neer tijdens protesten New York

Een man heeft tijdens de protesten in New York een politieman met een mes in de nek gestoken. Twee andere politiemensen die daarna in actie kwamen raakten gewond voordat ze de messentrekker neerschoten.

De aanvaller en de drie politiemensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De messentrekker verkeert in kritieke toestand, de toestand van de drie agenten is stabiel, aldus de politie.

De aanval kwam midden in de massale protesten in de het stadsdeel Brooklyn tegen politiegeweld. Naar verluidt was de messentrekker op zijn gemak op een van de politiemensen afgelopen. Hij had een mes getrokken en hem in de nek gestoken.

De politie sprak van een laffe aanval. De bij het incident betrokken politiemensen waren ingezet om plunderingen te stoppen. Het is volgens de politie niet duidelijk of de aanval te maken had met de protesten.