Onder leiding van de Duitse politie is een netwerk van internetoplichters opgerold dat in heel Europa actief was. De groep zou voor meer dan 18 miljoen euro aan goederen via dubieuze bestellingen hebben gestolen.

In juni deed de politie al invallen in 31 huizen in negen landen. De leider van de vijftien leden tellende bende, een man met een Russische en Moldavisch paspoort, werd op Cyprus gearresteerd.