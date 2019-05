Politie publiceert nieuwe foto verdachte Lyon

De politie heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van de bomaanslag in Lyon. De politie zoekt nog steeds met 100 agenten naar de dader. Het gaat om een man van 30 à 35 jaar die vlak voor de explosie daar rijdend op een fiets is gezien. Zijn identiteit is nog niet achterhaald.

Door de aanslag vrijdag op een wandelpromenade in het centrum van de stad raakten dertien mensen gewond. Volgens de onderzoekers is de bom van een afstand tot ontploffing gebracht. De dader zette een papieren zak bij een bakkerij en stapte toen op de fiets. In de zak zaten behalve een explosief stukken metaal. De aanslag is nog steeds niet opgeëist.

De man wordt gezocht vanwege poging tot moord in samenhang met een terreurdaad.