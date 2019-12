Politie Parijs schiet man met mes dood

De politie in Parijs heeft vrijdag een 42-jarige man doodgeschoten die met een mes agenten bedreigde in de kantorenwijk La Défense. Het gaat om een Marokkaan die volgens de politie in juni ontsnapte uit een psychiatrische inrichting.

Een beveiliger schakelde de politie in toen de man vrijdagmiddag met een mes voor paniek zorgde. Toen drie agenten op de verdachte afgingen, werden zij bedreigd. Hij dreigde hen te vermoorden. De politieagenten openden daarop het vuur. Twee kogels kwamen in de borst van de man terecht. Wat hem precies bezielde is onduidelijk.

In oktober nog doodde een IT-medewerker van de politie vier collega’s in het hoofdkwartier van de Parijse politie. De 45-jarige man was geradicaliseerd.