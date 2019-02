Politie pakt verdachte van bankroof Antwerpen

De Belgische politie heeft dinsdag een 27-jarige Georgiër aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de spectaculaire bankroof in een filiaal van BNP Paribas Fortis in Antwerpen. Hij wordt vrijdag voorgeleid. Details wilde het parket niet geven in verband met het onderzoek dat nog in volle gang is.

Een beveiligingsbedrijf belde zondagmiddag de politie met de mededeling dat er was ingebroken in de bank. Hoewel de deuren en ramen dicht waren, was toch het alarm afgegaan in de kluizenzaal. Bij inspectie werd een gat in de vloer aangetroffen en tal van opengebroken kluisjes.

De recherche stelde vast dat de bankrovers vanuit een pand in de buurt twee tunnels hadden gegraven om onder de bank aan de Belgiëlei uit te komen. Als verbindingsstuk deed het riool dienst. Het is nog niet bekend hoe groot de buit is.