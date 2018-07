Politie pakt migranten met valse papieren

De Griekse politie heeft in nog geen week tijd tientallen migranten gearresteerd die in het bezit waren van valse papieren. Ze probeerden daarmee door te reizen naar bestemmingen elders in Europa, meldde de politie maandag.

Alleen al op Kreta werden de afgelopen dagen 66 mensen aangehouden. Ze wilden op de luchthavens van Heraklion, Chania en Sitia met vervalste reisdocumenten aan boord stappen van vliegtuigen naar landen in West- en Midden-Europa. De migranten hopen te profiteren van de drukte tijdens het toeristenseizoen. Mensensmokkelaars doen, nu de Balkanroute goeddeels is afgesloten, volgens de politie met dit alternatief goede zaken.